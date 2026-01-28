オリックス・杉本裕太郎外野手が２８日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１０００万円増の年俸７７００万円でサインした（金額は推定）。２５年は４年ぶりに規定打席をクリアし、１６本塁打とＯＰＳ（出塁率と長打率を足した値）７割５分８厘はチームトップの成績。年内の下交渉では、年俸６７００万円から９００万円の増額提示を受けていたしつつ、チーム唯一の越年交渉となった背景を明かした。この日、約４０分の交