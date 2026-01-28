厳戒態勢のヴァンセンヌ「実はまだ、自分の車でパリ横断（Traversée de Paris）に出たことがないんだ。今度出る時は、ぜひ一緒にお願いできないか？」DS70周年イベントを主催するフレデリック氏からそんな相談を受けたのが、すべての始まりだった。【画像】美しきシトロエンDSで、旧車愛好家の情熱があふれるパリ横断に参加（写真34点）こちらは通算10回以上の出走経験を持つ身。フランスの自動車文化を牽引する氏のデビュー