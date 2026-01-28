阪神の新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が２８日、兵庫・西宮市内の球団施設で入団会見を行った。２年前のプレミア１２に米国代表として来日した遊撃手は、アプリで日本語を習得していることを明かした。以下は一問一答。―自己紹介を「キャムです」―今の気持ちは「すごく興奮しています。ここ数年、日本に来てプレーすることを目標にしていたので、その目標がやっとかなったということで、早くプ