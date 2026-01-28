先週の若駒Ｓを勝ったショウナンハヤナミ（牡３歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父レイデオロ）に、両前脚の橈骨（とうこつ）遠位端骨折が判明したことが１月２８日、分かった。渡辺調教師は「残念です。秋からですね」と話した。ショウナンハヤナミは昨年１２月に阪神・芝２０００メートルでデビューし、２馬身差で快勝。若駒Ｓで２連勝を決め、クラシックの有力候補として注目を集めていた。