１８日、上空から見た玉湖村観光センター。（ドローンから、麗江＝新華社記者／高咏薇）【新華社麗江1月28日】中国雲南省麗江市玉竜ナシ族自治県の玉湖村はナシ族の祖先が最初に集住した地の一つで、玉竜雪山の麓に位置する。標高が高く土地が痩せ、交通手段も限られていたため、農業発展が遅れ、かつては市内で最も貧しい村の一つだった。１８日、玉湖村で撮影した玉竜雪山の日の出。（ドローンから、麗江＝新華社記者／高咏薇