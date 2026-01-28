巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａ＝が２８日、ジャイアンツ球場で初めて練習を行った。この日は変化球を交えたキャッチボール、ダッシュなどを行い、時折笑顔も交えながら汗を流した。練習後には「寒いですけど、でも体の状態はそんなに悪くないです」と充実の表情を浮かべた。マタは２７日に来日したばかりだが、いきなり練習を開始。「昨日の夜も結構ちゃんと寝られた」と時差ぼけ