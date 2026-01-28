美容ブランドReFaから、髪にご褒美を与える新ヘアケアシリーズ「ReFa HONEY QUEEN HAIR CARE SERIES」が誕生します。着目したのは、女王蜂だけが口にする希少成分ローヤルゼリー。さらにハチミツやセラミド、ビタミン※3を組み合わせた独自処方で、ダメージを受けた髪に濃密なうるおいをチャージ。毎日のケアを、心まで満たす贅沢な時間へと導いてくれます♡ 女王蜂に学ぶ、濃密保水ケア