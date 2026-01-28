日本銀行は２８日、２０１５年下半期（７〜１２月）の金融政策決定会合の議事録を公開した。当時の黒田東彦総裁の下で１３年４月に導入した「量的・質的金融緩和（異次元緩和）」から２年以上が過ぎても、物価上昇率が目標の２％に届かず、１５年１０月の決定会合で初めてマイナス金利政策の導入について議論していたことが明らかになった。原油価格の下落や中国経済の減速などを背景に物価の伸びが鈍化したため、日銀はこの会