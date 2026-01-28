吉本新喜劇GM会見が28日、大阪市内で行われ、間寛平GM（76）西川忠志（57）のぶよし（50）小西武蔵（44）末成映薫（78）けんたくん（38）が出席した。司会進行はアキ（56）が務めた。寛平GMが「3月1日の『吉本新喜劇記念日2026』（なんばグランド花月）に藤井隆がゲスト出演します」と発表。「『僕でいいんですか？』と言ってたけど、若い頃は新喜劇で頑張っていた藤井君なので、ぜひ記念日にふさわしい内容をお届けしたい」同公演