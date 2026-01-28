約7割の女性が「低身長男性でも結婚対象になる」と回答――そんな調査結果が株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』による「「低身長の婚活」に関する実態調査2026」でわかりました。では、低身長をカバーする魅力にはどのようなことが挙げられたのでしょうか。【調査結果を見る】結婚相手の男性に求める「最低限の身長」は？調査は、全国の20代〜40代の女性278人を対象として、2026年1月にインターネットで