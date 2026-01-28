日本付近は２９日から３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、大雪となる所があるでしょう。東日本と西日本の日本海側を中心に、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。 ［気象概況］日本付近は２９日から３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込む見込みです。このため、東日本と西日本の日本海側を中心に降雪が強まるでしょう。 ［雪の予想］ 東