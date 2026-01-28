キャスコからパーツブランドの新作アナウンス。「自分のスイングに合わせてチューンナップするVATIC GOLFから、フィッティング幅が拡大、幅広い弾道調整が可能となった『Venero』フェアウェイウッドとハイブリッドを2月27日（金）より全国取扱店にて発売いたします」と、同社広報。【画像】ソールは奇抜でも、構えると普通の顔!?複雑な構造のカーボン製ソールでORIGAMI工学が採用された『Venero』は、昨年8月にドライバーを発売。