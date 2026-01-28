声優の塩屋浩三さんが20日、亡くなった。71歳だった。28日、青ニプロダクションが発表した。【画像】声は永遠に…塩屋浩三さんが演じた魔人ブウ塩屋さんは鹿児島県出身。アニメ『ドラゴンボールZ』（魔人ブウ）、アニメ『忍たま乱太郎』（第三協栄丸）、ゲーム『戦国BASARAシリーズ』（今川義元、ザビー）などの作品に出演した。葬儀は、遺族の意向により近親者のみで執り行われた。