東京・赤坂で、内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入し9人が死傷した事故で、公用車が総理大臣官邸を出発してからおよそ30秒で事故を起こしていたことがわかりました。この事故は今月22日、港区赤坂で、内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入し、ワゴン車に衝突。6台が絡む事故となり、タクシーの乗客の明石昇さん（32）が死亡、男女8人が重軽傷を負ったものです。その後の捜査関係者への取材で、公用車が総理大臣官邸を出発して