阪神新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が２８日、西宮市内の球団事務所で入団会見を行った。入団に際し、「すごく興奮しています。ここ数年、日本に来てプレーすることを目標にしていたのでその目標がやっと叶った。早くチームに貢献していきたい」と意気込んだ。日本の印象についてはは「プレミア１２でプレーしたときにそこで見たエネルギー、試合の雰囲気を感じ取った時にここでプレーしたい