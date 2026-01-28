巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が２８日、一軍合同自主トレ初日からブルペン投球を行った。竹丸は、捕手・岸田を立たせた状態で、全球ストレート・約２０球を投げ込み「けっこう緊張しました」。投球に関しては「ぼちぼちって感じです」と振り返ると、今後の捕手を座らせた状態でのブルペン投球の予定は「自分の感じを見て、座れる感じだったら座ってもらう」と語った。女房役となった岸田は「ちょっ