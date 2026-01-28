【その他の画像・動画等を元記事で観る】岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニット「harmoe」のRemix EP「It’s a parallel world」が4月22日に発売決定した。TVアニメ『ざつ旅-That’s Journey-』のOPテーマ「旅しよ！don’t you？」、TVアニメ『継母の連れ子が元カノだった』のEDテーマ「ふたりピノキオ」に加え、ファン人気が高い「QUEEN」「HyperLoveSong」の全4曲を、Tomggg、yuigot、TORIENA、KOTONOHOUSEがそれぞれリミックス