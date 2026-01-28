通信教育事業などを展開するベネッセコーポレーション（岡山県岡山市）が、2025年12月末の出荷をもって、辞典事業を終了していたことがSNSで話題になっている。同社は事業終了の理由について、デジタル化の進展や原材料費の高騰などから「やむを得ず終了という選択をいたしました」と説明した。「弊社の辞典をご利用いただいた皆様に心より感謝」同社は26年1月に公式サイトで、「ベネッセの辞典は2025年12月末をもって出荷を終了い