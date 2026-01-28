近畿・北陸は警報級の大雪おそれ、関東・東海も雪か 気象庁によると、明日29日から30日にかけて「強い冬型の気圧配置」となり、日本海側を中心に大雪となるおそれがあります。特に近畿地方と北陸地方では雪雲の発達や動きによっては、「警報級の大雪」となる可能性があります。 では、29日から30日にかけて近畿、東海、関東などで雪が予想されています。【近畿】兵庫、京都、大阪、和歌山など 平地でも雪か 日本海で発達した雪