東海地方は、明日29日(木)から30日(金)は、強烈寒気の影響で、再び岐阜県を中心に大雪の可能性があります。愛知県や三重県も、雪の降る所があるでしょう。寒気の影響が残る31日(土)までは、昼間も凍える寒さになりそうです。雪や寒さへの備えを、万全にお過ごしください。今日28日(水)は再び冬型の気圧配置に大きな天気の崩れはなさそう今日28日(水)、日本付近は冬型の気圧配置になっています。東海地方は、次第に寒気が流れ込み