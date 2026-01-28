阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が２８日、兵庫・西宮市内の球団施設で入団会見を行った。「すごく興奮しています。日本でプレーすることを目標にしてきた。チームに貢献したいです」と気持ちをたかぶらせた。米マイナー通算６１８試合の出場で打率２割５分４厘、８５本塁打、３２２打点。藤川監督からは遊撃のレギュラー候補で期待される。「基本的にショートを守っていた」とし、「その