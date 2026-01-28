巨人の育成・代木大和投手が２８日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。ブルペンでは育成の坂本達也捕手を座らせ２０球。直球にカーブやスプリットなどの変化球を織り交ぜた。ラスト一球は「グッド」と自画自賛の直球を外角低めに決め、順調な調整ぶりを示した。代木はプロ２年目の２３年に１０代の投手として、球団２２年ぶりに開幕１軍入りして１３登板、０勝０敗、防御率５・４０。２４年４月に「左肘内側側副靱帯（じん