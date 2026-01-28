日本テレビ系・読売テレビ制作の人気情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）が今秋をもって終了することが２８日、分かった。昨年７月に行われた司会の宮根誠司アナへの取材では、「ミヤネ屋」について「気づいたら２０年になっていたっていうのが率直な思い」と心境を吐露していた。印象的なニュースには東日本大震災、能登半島地震、西日本豪雨など災害報道を挙げ、「平時はとても楽しくて、皆さんがほ