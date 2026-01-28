プロ野球・巨人は27日、球団公式インスタグラムで選手らの集合写真を掲載。ファンからも多くのエールが寄せられています。この日、1軍キャンプに参加する選手たちはキャンプ地・宮崎に到着。空港では歓迎セレモニーが行われました。同日夜には球団公式インスタグラムが2枚の写真を公開。選手ら総勢70人が集まって笑顔を見せる集合写真となっていました。この中には、FAで加入した松本剛選手や則本昂大投手、ドラフト1位ルーキーの