エルティーアールは、ギンビスとTWIN PLANETの協力のもと、「たべっ子どうぶつLAND CAFE」を2月12日より大阪にて、19日より東京と愛知にて、期間限定でオープンする。【写真】ランダム全56種…ミニ巾着などグッズも発売『たべっ子どうぶつLAND』は、ロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる累計来場者数32万人を突破した体験型屋内イベント。今回、“『たべっ子どうぶつLAND』の「おいしい体験」を全国