上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）が２７日、中国への旅立ちの日を迎えた。集まった大勢のファンは別れを惜しみながらも、今後の幸せを祈って手を振った。詳しい出発時間は非公表だったが、パンダ舎周辺や園外の道路沿いには数百人が詰めかけた。午後１時半頃、２頭を載せたトラックが動き出すと、「シャオシャオ！」「レイレイ！」と呼びかける声が相次いだ。青