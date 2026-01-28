¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹

¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡×Ëâ¿Í¥Ö¥¦ÌòÌ³¤á¤¿¡ÄÀ¼Í¥¡¦±ö²°¹À»°¤µ¤ó¡¢71ºÐ¤Ç»àµî

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

  • À¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¤Î±ö²°¹À»°µ·¤µ¤ó¤¬20Æü¤Ë71ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿
  • ÆÈÆÃ¤ÎÀ¼¼Á¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é½Å¸ü¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯³èÌö
  • Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦
µ­»ö¤òÆÉ¤à

お勧め記事

  • ²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä
    ¡Úºå¿À¡Û²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¡¡¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤Á°Àî±¦µþ¤Ë¥²¥­¡Ö¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤è¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤«¡¢¥ª¥Þ¥¨¡× 2026Ç¯1·î25Æü 5»þ0Ê¬
  • 1970～80Ç¯Âå¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¾¶Ê¤ò½¸ÂçÀ®¤·¤¿CDÁ´½¸¡Ø¤»¤Ä¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡£2/2¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤ÇCD¥×¥ìー¥äー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
    1970～80Ç¯Âå¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¾¶Ê¤ò½¸ÂçÀ®¤·¤¿CDÁ´½¸¡Ø¤»¤Ä¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡£2/2¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤ÇCD¥×¥ìー¥äー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª 2026Ç¯1·î26Æü 10»þ0Ê¬
  • ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÇçßÁõ¥Ñー¥Ä¤òÂ¿¿ôºþ¿·¡ª¡¡¥¢¥ª¥·¥Þ¡ÖÆüËÜ³¤·³ ½Å½äÍÎ´Ï °¦Åæ 1942¡×5·îÈ¯Çä
    ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÇçßÁõ¥Ñー¥Ä¤òÂ¿¿ôºþ¿·¡ª¡¡¥¢¥ª¥·¥Þ¡ÖÆüËÜ³¤·³ ½Å½äÍÎ´Ï °¦Åæ 1942¡×5·îÈ¯Çä 2026Ç¯1·î22Æü 11»þ57Ê¬
  • CBC
    Ž¢¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¡ÄŽ£ É¨¤Ï¡È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Êý¸þ¡É¤Ë ¶¯¹ë¥Ð¥¹¥±Éô ´ôÉì½÷»Ò¹â¹»¤Î¥¨ー¥¹¤ò½±¤Ã¤¿Èá·à »ØÆ³ÎòÌó50Ç¯¤Î´ÆÆÄ¤¬¶µ¤¨Â³¤±¤¿¡È´¶¼Õ¡É¤È¤Ï 2026Ç¯1·î25Æü 14»þ2Ê¬
  • ÂçÃíÌÜ¤Î¿Æ»Ò»²Àï¤Ç¤â»³ºêË§¿Î¤Ï¼«Á³ÂÎ
    ¡Ú¤¤¤ï¤­Ê¿¶¥ÎØ¡¦£Ç­·¤¤¤ï¤­¶âÇÕÁèÃ¥Àï¡Û»³ºêË§¿Î¤¬¿Æ»Ò»²²Ã¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¥¢¥¤¥Ä¤Ç´èÄ¥¤ë¤À¤í¤¦¤·¡× 2026Ç¯1·î21Æü 14»þ18Ê¬

    1. 1. ¥«¥Ã¥×ÌÍ¿©¤Ù¤ë¤ä¤¹»Ò¤Ë»ØÅ¦»¦Åþ
    2. 2. zero¤Ç²µ½÷¤Ë¤Ê¤ë ¹â»Ô»á¤Ë¾×·â
    3. 3. »Å¹þ¤ßÃæ¤ËÎ¥¤ì¡Ä¥é¡¼¥á¥óÅ¹Á´¾Æ
    4. 4. ÍÄÃÕ±à¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤« 34ºÐÃËÂáÊá
    5. 5. ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±À³¤·¤Æ·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½
    6. 6. Apple ¸Å¤¤iPhone¤Î½ÅÍ×¥Ð¥°½¤Àµ
    7. 7. É×µÞÀÂ »Ä¹âÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÎÞ»ß¤Þ¤ë
    8. 8. ¥Í¥³¤¬1ÈÖ´î¤Ö¤³¤¿¤Ä¤Î²¹¤«¤µ¤Ï?
    9. 9. ¤«¤·¤æ¤« ¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê
    10. 10. ¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ½Ð±éÀ¼Í¥ »àµî
    1. 11. 10Âå¤Ç¿ÆÀÌ¤«¤é³Ø¤ó¤À¡ÖÃË¤È½÷¡×
    2. 12. 4ÉÃ ¿ÍÎàÌÇË´¤Ø¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ó¤À
    3. 13. ¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤ÎÃÍÃÊ
    4. 14. ¤·¤Þ¤à¤é ¥·¡¼¥ëÈÎÇäÃæ»ß¤Ç¼Õºá
    5. 15. ÀÅ²¬¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê Èá¤·¤¹¤®¤ë·ëËö
    6. 16. ÂçÀÐ¹¸»Ò»á¡Ö°­¤¤¤Î¤Ï¹â»Ô¼óÁê¡×
    7. 17. Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¾¯½÷¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ ¿·³ã
    8. 18. ¼ÒÆâ¤ÇÀ­¸ò¾Ä Èá·à¤ËÂ³¤­¤¬¤¢¤ë
    9. 19. ¹âÈª½¼´õ&²¬ÅÄ¾­À¸ Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸
    10. 20. Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤Î¡Ö´ñÈ´¥¦¥§¥¢¡×ÇÈÌæ
    1. 1. »Å¹þ¤ßÃæ¤ËÎ¥¤ì¡Ä¥é¡¼¥á¥óÅ¹Á´¾Æ
    2. 2. ÍÄÃÕ±à¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤« 34ºÐÃËÂáÊá
    3. 3. 10Âå¤Ç¿ÆÀÌ¤«¤é³Ø¤ó¤À¡ÖÃË¤È½÷¡×
    4. 4. 4ÉÃ ¿ÍÎàÌÇË´¤Ø¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ó¤À
    5. 5. Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¾¯½÷¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ ¿·³ã
    6. 6. ÂçÀÐ¹¸»Ò»á¡Ö°­¤¤¤Î¤Ï¹â»Ô¼óÁê¡×
    7. 7. Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Ç½÷À­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤«
    8. 8. ÃµÄå¥Ê¥¤¥È±ê¾å¡Ö2ÅÙ¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡×
    9. 9. NHK¼õ¿®ÎÁ¤ÎÆÄÂ¥ ²áµîºÇÂ¿¤Îµ¬ÌÏ
    10. 10. ¥Ê¥¦¥ë´Ñ¸÷¶É¤¬¡ÖÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Ë¡×
    1. 11. Ãæ3¹ÔÊýÉÔÌÀ¡ÖÃû¸õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
    2. 12. ¶ËÈë´ë²è¤Ç¡ÄÆü¥Æ¥ìºÇ¸å¤Î°ÕÃÏ¤«
    3. 13. ÃæÆ»¤Ë¡Ä¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­
    4. 14. Ì¼¤Î¤ªÊ¢¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë Êì¶ÄÅ·
    5. 15. ¹­Åç¡¦±©·î¤ÎÂáÊá ´Ø·¸¼Ô¤¬110ÈÖ
    6. 16. Å¹°÷¤Î½÷À­¤ò»¦³² ÃË¤ò¶ÛµÞÂáÊá
    7. 17. À»ÃÏ¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤Ë²Ö NTTÃí°Õ´­µ¯
    8. 18. ÂçÊ¬¤ÎË½¹ÔÆ°²è ³Ø¹»¤ÏÊó¹ð¤»¤º
    9. 19. ¥¯¥í¤Èº§Ìó »Ò¤Ï¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤­¤«¡Ä
    10. 20. ¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤òÂáÊá
    1. 1. ¼ã¼Ô¤ËÎ®¹Ô¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤È¤Ï
    2. 2. Àã¤ËËä¤â¤ì¤¿¼Ö Ãæ¤«¤é°äÂÎÈ¯¸«
    3. 3. ÅÀÅ©¤¬16²ó¼ºÇÔ 4»þ´ÖÈ¾¤«¤«¤Ã¤¿
    4. 4. ÃæÆ»¤¬¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤· ¶Ã¤­¤Î²áÄø
    5. 5. ¸ª¹Ã¹ü¤Û¤°¤·¤Ç¼£¤ë7¤Ä¤Î¾É¾õ
    6. 6. ÈæÎãÂåÉ½¡ÖÎ©Ì±&¸øÌÀ¡×¤ÏÌµ¸ú
    7. 7. ½°±¡Áª ³ÆÅÞ¼ó¤ÎÂè°ìÀ¼¤òÊ¬ÀÏ
    8. 8. Ç¥ÉØ»¦³²¸å¤Ë¡Ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î°ÛÊÑ
    9. 9. ¾è¤é¤»¤Þ¤»¤ó NEXCO¤¬°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ
    10. 10. ¹ñÌ±¤Ê¤áÉå¤Ã¤Æ¤ë¡ÄÌîÅÄ»á¤ËÈãÈ½
    1. 11. ½°±¡Áª¸ø¼¨ 1285¿Í¤¬Î©¸õÊä
    2. 12. ¹â»ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¡Ö²¼Íî¤Î°ìÅÓ¡×¤«
    3. 13. ÂçÀÐÂåÉ½¤¬Ë½Áö¢ª¥Í¥Ã¥ÈÂç¹Ó¤ì
    4. 14. Ìî¸ý»á¡Öµß½õ¤ÏÍ­ÎÁ²½¤¹¤Ù¤­¡×
    5. 15. ¥Ö¥é»Ñ¤ÎÅÔµÄÊäÁª¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¶ìÌå
    6. 16. ¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó»à¤ó¤À¤éÄºÂ×¡×Ê£»¨
    7. 17. ¡È12Æü´Ö¤ÎÁíÁªµó¡É³ÆÅÞÅÞ¼ó¤¬Âè°ìÀ¼¡¡½°±¡Áª¸ø¼¨
    8. 18. ANA¤¬¡Ö¤Û¤Ü±¿µÙ¡×¤Ë ÀÖ»ú¤Î¶ì¶­
    9. 19. ÃæÆ»¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ë¡ÖÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä´¤Ù¤¿¤¤¡×
    10. 20. ½÷À­ÈæÎ¨24¡ó¡¢²áµîºÇ¹â¡¡313¿Í¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¿å½à
    1. 1. Àµ²¸»á¤ÎÌ¼¤Ë¿¨¤ì¤¿? °ìÀ£Àè¤Ï°Ç
    2. 2. ½÷À­´ï¤Ë»÷¤Æ¤ë ´Ú¹ñ¤Î¥Ñ¥óÊªµÄ
    3. 3. ¡Ö2026·³»öÎÏ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½
    4. 4. ÃËÀ­¤È´Ø·¸»ý¤Ä ±ä´ü¤ÎÇØ·Ê¡Ä±Ñ
    5. 5. ¡Ö¥ì¥Ù¥ë°ã¤¦¡×ÆüËÜ¤Î¼÷»Ê¤Ë´¶Æ°
    6. 6. Ãæ¹ñ ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±
    7. 7. Ïª¤ËÌµ¿Íµ¡¹¶·â Ìó82Ëü²óÌ¿Ãæ
    8. 8. ÇÑ»ß¿Ê¤à¼ò¤Î¼«ÈÎµ¡ ´Ú¹ñ¤ÏµÕ¹Ô
    9. 9. ÊÆÂçÅýÎÎ ´Ú¹ñ¤È¶¦Æ±¤Ç²ò·èºö¤«
    10. 10. ÂÐÊÆÅê»ñ1¹æ°Æ·ï ÆüËÜ¤Î°Æ¤¬Í­ÎÏ
    1. 11. ¥¿¥¤¤Î3¶õ¹Á´Ö¹âÂ®Å´Æ»¤¬Ì¤Ã£
    2. 12. ¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ë¥Ñ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô
    3. 13. ¶âÀµ²¸»á ³¤³°ÇÉ¸¯Ê¼»Î¤Ø¤Î¸ÀµÚ
    4. 14. ¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ø¤Îº¹ÊÌ´¶¾ð¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¹ñ¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
    5. 15. ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É Ãæ¹ñ¼Ö¤Ë¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤«
    6. 16. ÊÆ¹ñ¤ÇÎò»ËÅª´¨ÇÈ »à¼Ô42¿Í¤Ë
    7. 17. ¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥ã¥ë¹ðÇò¤Î´Ú²Î¼ê·ëº§
    8. 18. Ãæ¹ñ¤«¤é¤Îµ»½Ñ¶¡Í¿ÆÀ¤é¤ì¤º °õ
    9. 19. ÊÆ¤Ç½Æ·âÀï ÊÆ¹ñ¶­ÉÕ¶á¤ÇÈ¯Ë¤
    10. 20. ¡Ö´ØÀÇÇúÃÆ¡×ºÆÇ³ ´Ú¹ñ¶È³¦º¤ÏÇ
    1. 1. É×µÞÀÂ »Ä¹âÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÎÞ»ß¤Þ¤ë
    2. 2. ÀÅ²¬¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê Èá¤·¤¹¤®¤ë·ëËö
    3. 3. ÆüËÜºÇÂç¤Î¥¿¥Ö¡¼¡Ö·Ù»¡¡×¤Î¶²ÉÝ
    4. 4. PayPay»È¤Ã¤¿ºÇ¶¯¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡
    5. 5. 70Âå¤ÎÃùÃß³Û¡Ö»Ä¹ó¤ÊÆó¶Ë²½¡×
    6. 6. ÁÄÉã¤¬·ëº§½Ë¤¤100Ëü±ß¡ÄÀÇ¶â¤Ï?
    7. 7. ·î5Ëü±ßÀ¸³è ÊÆ¤Ï1.5·î¤Ç2kg¾ÃÈñ
    8. 8. ½µ3Æü¤Ï³°¤Ë½Ð¤Æ ºÊ¤«¤é¾×·âÍ×µá
    9. 9. ¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Î²ñ¸«¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ
    10. 10. »Å»ö¤ÈµëÎÁ¤ª¤«¤·¤¤ ÃËÀ­ÅÇÏª
    1. 11. ¤è¤¤¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¸«¤Ä¤±Êý
    2. 12. ¡Ö¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¡×°ì½Ö¤ÇÃ¦¤¹¤ëÊýË¡
    3. 13. Æü¶ä¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ¤ÎµëÍ¿¤Ï3781Ëü±ß
    4. 14. ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÇÄÌ¿®¾ã³² 6ÅÔ¸©
    5. 15. ¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò²òÀâ
    6. 16. ²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³Á´37ÌÃÊÁ ÃÍ¾å¤²¤Ø
    7. 17. NY»Ô¾ì ÆÍÇ¡Çä¤ê¶¯¤Þ¤êÇä¤ê²ÃÂ®
    8. 18. ¡Ö¿·NISA¡×2Ç¯¤Ç30Ëü±ß¤â¤Îº¹
    9. 19. 3355ËÜ ÂçÁêËÐ¤¬·Êµ¤¤Î·ø¼Â¼¨¤¹
    10. 20. Åê»ñ¤ÎËÜ¼ÁÆÍ¤¯¡Ö²¦Æ»¤ÎÀïÎ¬¡×
    1. 1. Apple ¸Å¤¤iPhone¤Î½ÅÍ×¥Ð¥°½¤Àµ
    2. 2. ¡ÚÌÀÆü¤«¤é¡ÛAmazon¥»¡¼¥ë¤ÇTHE NORTH FACE¤Î¥¦¥¨¥¢¤ä¥Ð¥Ã¥°¤¬¤ªÆÀ¤Ë
    3. 3. THE NORTH FACE¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬ºÇÂç34%OFF¤Ë¡ÚAmazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡Û
    4. 4. Amazon¤ÇÌô¤ä¥µ¥×¥ê¤¬ºÇÂç63%OFF
    5. 5. Google Äã²Á³ÊAI¥×¥é¥óÄó¶¡³«»Ï
    6. 6. ¡Ö¥Ë¥Õ¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¥¹¡×3·î¤Ç½ªÎ»
    7. 7. ¹â¥³¥¹¥Ñ Ä¹¼÷Ì¿&ÂÑµ×À­¥¹¥Þ¥Û
    8. 8. ¥¹¥Þ¥Û¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°
    9. 9. ¥ä¥Þ¥Ï ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤ÉÃÍ¾å¤²¤Ø
    10. 10. OpenAI¤¬¿·AI¥Ä¡¼¥ë¤ò¸ø³«
    1. 11. ¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÇÂç41%OFF¤Ë
    2. 12. Amazon¥»¡¼¥ë³«Ëë ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ï?
    3. 13. ¡ÖFINAL FANTASY VII REMAKE¡×2020Ç¯3·î3Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£ºÇ¿·¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â¸ø³«
    4. 14. NHK Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç»ÙÊ§ºÅÂ¥¤ò¼Â»Ü
    5. 15. ¥Á¥ê²­¤«¤é¿·¤¿¤Ë4¤Ä¤Î³¤»³È¯¸«
    6. 16. °­Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨50¼þÇ¯ ÆüËÜ¸ø³«
    7. 17. iOS12 ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÂÐ¾ÝÃ¼Ëö¤Ï
    8. 18. ¡ÚAmazon¥»¡¼¥ë¡ÛiPad¤äMacBook Air¤Ê¤ÉÀ°È÷ºÑ¤ß¤ÎAppleÀ½ÉÊ¤¬¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë
    9. 19. OXO¤Î¡Ö¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¡¢¤â¤¦¼êÊü¤»¤Ê¤¤
    10. 20. mineo¤Ï¤Ê¤¼µð³ÛÅê»ñ¤Ç¡Ö¥Õ¥ëMVNO¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡©¡¡²»À¼¡¦SMS¤â¼«¼Ò´ÉÍý¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï
    1. 1. ¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤ÎÃÍÃÊ
    2. 2. ¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¾×·â¤Î¸÷·Ê¡Ä¤Ò¤É¤¹¤®
    3. 3. Áª¼êÂáÊá¤Ë¡Ö¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
    4. 4. Netflix WBCÁ´»î¹ç¤òÆÈÀêÇÛ¿®
    5. 5. ¹­Åç¡¦±©·î¤ÎÂáÊá OB²ñÄ¹¤¬Àä¶ç
    6. 6. ¥À¥ë »øJ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Ã´Åö¤Ø
    7. 7. º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº ¥á¥¸¥ã¡¼¤¬ÌÜÉ¸
    8. 8. »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó29¿Í¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
    9. 9. Ï¯´õ¤Ø¡Öº¸¤Ë¶Ê¤¬¤ëµå¼ï¡×Í×µá¤«
    10. 10. ÂçÃ«¤ÎºÊ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤âÂçÉ¾È½
    1. 11. ·ÀÌó²ò½ü¤Ï¡ÖÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¸«¤Ä¤Ä¡×
    2. 12. ±©·îÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá ¥«¡¼¥×¤¬À¼ÌÀ
    3. 13. Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬¥×¡¼¥Þ¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ë
    4. 14. µð¿Í¡¦°éÀ®¤Î½®±Û½¨¸×¤¬¼«¼çÂàÃÄ
    5. 15. ¹âÍüº»Íå½Ð¹ñ¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡×¸ÞÎØ¤Ø
    6. 16. ÂçÃ«¤òÆÍ¤­Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ï
    7. 17. ·ëº§Êó¹ð¤«¤È¡Ä·Ý¿Í¤¬¡Ö¤´Êó¹ð¡×
    8. 18. Áª¼êÂáÊá¤Ç¡Ö¼«³Ð·ç¤¤¤¿¡Ä¡×¸ÀµÚ
    9. 19. J¥ê¡¼¥°¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤È¯¸À¡×¤Ë¸ÀµÚ
    10. 20. ±©·îÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá ´ÆÆÄ¤¬¼Õºá
    1. 1. ¥«¥Ã¥×ÌÍ¿©¤Ù¤ë¤ä¤¹»Ò¤Ë»ØÅ¦»¦Åþ
    2. 2. zero¤Ç²µ½÷¤Ë¤Ê¤ë ¹â»Ô»á¤Ë¾×·â
    3. 3. ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±À³¤·¤Æ·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½
    4. 4. ¤«¤·¤æ¤« ¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê
    5. 5. ¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ½Ð±éÀ¼Í¥ »àµî
    6. 6. ¹âÈª½¼´õ&²¬ÅÄ¾­À¸ Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸
    7. 7. Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤Î¡Ö´ñÈ´¥¦¥§¥¢¡×ÇÈÌæ
    8. 8. ¤­¤ó¤Ë·¯ »ý¤Á¥®¥ã¥°Ëº¤ì¤ë
    9. 9. Ã«¸¶ ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ë¡Ö¶¯¤¤Ê°¤ê¡×
    10. 10. ¶ÌÌÚ»á¤Ë¡ÖÌÛ¤ì¾®ÁÎ¡×¤È¿Éíå°Õ¸«
    1. 11. ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ö¸µÃ¶¤«¤éÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
    2. 12. ÃæÅç·ò¿Í¤ÈVIPÀÊ ÃÍÃÊ¤Ë¡Ö¤¨!?¡×
    3. 13. ÂçÀÐ»á»þ´Ö¼é¤é¤º 4²óÃí°Õ¤µ¤ì¤ë
    4. 14. ¤è¤¯ºÆÊüÁ÷¤Ç¤­¤¿¤Ê ¶â¥í¡¼ÏÃÂê
    5. 15. ¡Ö»Ë¾åºÇ°­¡×¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤ÎÉ¾²Á
    6. 16. ¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ï¡ÖÆ¬°­¤¤¡×º¹ÊÌ¤Ç±ê¾å
    7. 17. ÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¤«¤é1Ç¯¡Äº£½ÕÉüµ¢¤«
    8. 18. °ìÉ×Â¿ºÊÄó°Æ ºÊ¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡×
    9. 19. °Â½»¥¢¥Ê À¸Ãæ·Ñ¤Î¥¤¥¿¥º¥é¶ì¸À
    10. 20. 4»ù¤ÎÊìµÜºê¤¢¤ª¤¤ 13ºÐ±é¤¸»¿ÈÝ
    1. 1. ¾¾²°¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥³¥é¥Ü¡×ÈÎÇäÊÑ¹¹
    2. 2. À¸³èÊÝ¸î²ÈÄí¤ÎJK É÷Ï¤¤Ç¤Þ¤µ¤«
    3. 3. 2Ê¬Ê¢¶Ú¤Ç¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤Ë½ª»ßÉä
    4. 4. ÉÔÄ´¤¬Ä²¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¬µò
    5. 5. ÊÄ¤¸¤¿»±¤Ï¶§´ï Ã¯¤â¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤¤
    6. 6. ¸µ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë³ëÆ£¤ÎÆü¡¹
    7. 7. Ç¯²ì¤Ï¤¬¤­¤ÎÅöÁªÈÖ¹æ¤¬·èÄê
    8. 8. ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Þ¤¿¿Ê²½
    9. 9. ¡Öµ­²±¾Ã¤·¤¿¤¤Ì¡²è¡×¤ËÈ¿¶Á
    10. 10. ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬Â£¤ê¤¿¤¤¿·¾¦ÉÊ
    1. 11. ¡Ö±¨½¸±¡¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤¦¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊ¡²¬¸©¤ÎÃÏÌ¾¡ª
    2. 12. ÈòÇ¥¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±
    3. 13. ÈþÍÆ´Ç¸î»Õ»þÂå¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤È¤Ï
    4. 14. ¤·¤Þ¤à¤é¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤¬Í¥½¨
    5. 15. ¥»¥Ö¥ó ¥Ù¥¹¥È¥¹¥¤¡¼¥ÄTOP10
    6. 16. »Ò¤É¤â¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¤ä¤Ä¥­¥¿ーーー¥Ã¡ª¡ª¡ª¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¤Î¡Ö¿·ºî¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡×¤¬²Ä°¦¤¤¥Ã¥Ã♡
    7. 17. ËýÀ­ÈèÏ«¡ÖÆ¯¤±¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡×¤Ë
    8. 18. ¤æ¤ë¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý
    9. 19. ÃíÊ¸°Ê³°¤ÎÅÅÏÃ...¥¹¡¼¥Ñ¡¼Îø°¦
    10. 20. ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¥Ö¥Ã¥Õ¥§

