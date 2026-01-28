1月28日（現地時間27日、日付は以下同）。2月14日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「2026 カストロール ライジングスターズ」へ参戦する選手たちのチーム分けが行われた。 今年のライジングスターズは、NBAキャリア1、2年目の選手たちとGリーグ選抜チームがミニトーナメントで競い合う。そのうち、Gリーグ選