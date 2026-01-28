広栄化学 [東証Ｓ] が1月28日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は1.1億円の赤字(前年同期は7.5億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常損益は2.1億円の黒字(前年同期は4億円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比5.0％増の2.7億