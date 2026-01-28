ファインデックス [東証Ｐ] が1月28日後場(13:00)に配当修正を発表。25年12月期の年間配当を従来計画の17円→22円(前の期は15円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要施策として認識しております。配当の実施にあたっては、中長期的な収益力の向上を配当水準に反映させるとともに、安定的な利益還元を継続していくことを基本姿勢としておりま