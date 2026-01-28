28日13時現在の日経平均株価は前日比356.04円（-0.67％）安の5万2977.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は202、値下がりは1361、変わらずは32と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は98.44円の押し下げで信越化 がトップ。以下、ファストリ が78.62円、アドテスト が58.83円、ファナック が35.43円、日東電 が23.23円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を1