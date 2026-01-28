オリックス・杉本裕太郎外野手（34）が28日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、今季年俸6700万円から1000万円アップの7700万円（金額は推定）でサイン。オリックスは全選手の契約更改を終えた。納得のサインとはいかなかった。今季は119試合に出場し、4年ぶりに規定打席に到達。打率.259、5年連続2桁本塁打で、チームトップとなる16本塁打、53打点を記録した。球団とは水面下で交渉を重ね、今季年俸から900万円のア