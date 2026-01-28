吉本新喜劇の末成映薫（78）は28日、大阪市内で「第48回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。未知やすえ（62）と今年で9回目を迎えるディナーショーについて「90歳までやりたい」と意欲をみせた。「映薫とやすえのラッハーンで脳みそチューチューしちゃうぞみたいなディナーショーpart9〜あなたはゆみ推し？やすえ推し？〜」を2月23日にリーガロイヤルホテル大阪で開催。「今年が9回目。来年は80歳でディナーショーも10回目となり