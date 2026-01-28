TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送される。お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が2週連続で「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦する予定。南海キャンディーズの山里亮太（48）は「水ダウ」放送直後の21日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）で、高野が挑戦した飛び込み台を過去に経験していると明かした。「高野くんがね、10m高飛びのとこで、生です