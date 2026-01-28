なにわ男子が28日、都内で行われた「スギ薬局50周年新CM発表会」に7人全員で登壇した。7人は50周年を記念したアンバサダーに就任。2月2日から全国放送されるCMに出演する。この日の会見には、CMで使用された衣装で登壇。メンバーカラーがちりばめられた工夫がこらされているという。アンバサダー就任に、実家の近くに大きい店舗があるという西畑大吾（29）は「母が一番喜んでいると思います」と笑顔を浮かべた。意気込みを問われ