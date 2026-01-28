【「テラリア」Ver.1.4.5】 1月28日 配信 スパイク・チュンソフトは、プレイステーション 4/Nintendo Switch/Android/iOS用アクションアドベンチャー「テラリア」の大型アップデートVer.1.4.5「Bigger and Boulder」を本日1月28日に配信した。 本アップデートではコラボアイテムや、天然資源を使った家具セット、ミニオン戦術を強化する「ムチ」カテゴリの武器、自身