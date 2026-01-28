Image: Shutterstock 2026年のAndroidは、Android 17がリリースされる予定です。コードネームはCinnamon Bun。まだ正式リリースは先です。が、すでに賛否両論真っ二つになりそうな話が聞こえてきました。Android 17、デザイン変更でApple（アップル）の「Liquid Glass」のようなデザインになるというのです。一部から酷評のLiquid GlassLiquid Glassとは、昨年Appleが久しぶりの大型アップデ