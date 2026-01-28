↑シャープの家庭用エアコン「プラズマクラスターエアコン」2026年モデル シャープは1月27日、家庭用エアコン「プラズマクラスターエアコン」の新モデル「Rシリーズ」8機種を発表しました。エアコン内部のカビ対策を大幅に強化したほか、家庭用エアコンとして初めて生成AIサービスに対応するなど、日常の使いやすさを高める機能が多数盛り込まれています。エアコンの“掃除”、“内部の汚れ”、“省エネ性能”に関心が高まる中