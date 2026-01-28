「身内だから大丈夫」その思い込みが、時には危険な落とし穴になることもあります。特にお金が絡むと、信頼を逆手に取られることも……。大切な人を守るためには情に流されず、冷静な判断が必要です。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 不穏な投資話 昨年、故郷に帰省したときのことです。 実家の門前に、見慣れない高級車が停まっていました。家の中にいたのは、数年ぶりに会う従兄弟のタカシ（仮名）。 聞けば、