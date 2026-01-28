安田大サーカスのクロちゃんが２７日、テレビ朝日系「クロナダル」で、「最近ヤバイ」と思っている大人気芸人の名前を挙げた。この日は「芸人だけのトークを定点観察」と題し、クロちゃん、コロチキ・ナダル、きつね・大津、お見送り芸人しんいち、ランジャタイ・国崎がフリートークを行った。その中で、昨年１０月の放送でクロちゃんがフワちゃんは「絶対プロレスしかない」と発言しており、実際、その通りになったことから