阪神の入団会見を行った新外国人ダウリ・モレッタ投手（29）＝前パイレーツ＝が、早速、西宮市内の球団施設内で初投げに臨んだ事が明らかになった。「モレッタとキャッチボールした」とSNSに投稿したのは、左の守護神・岩崎優投手（34）。青いトレーニングウエアで、投げる姿を本邦初公開した。モレッタは最速159キロに加えて、通常とは逆方向に曲がる魔球スライダーが武器。23年にはメジャーで58イニングを投げて、76三振。