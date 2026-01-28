雪印メグミルクは、牛乳・乳飲料の賞味期限を延長する。2026年4月7日製造分から順次実施し、現行の「製造日を含む15日間」から「同18日間」へと3日間延ばす。食品ロス削減の取り組みの一環。食品ロス削減が社会的課題となるなか、同社は保存性の再検証を進め、賞味期限延長の要件を整理。農林水産省による賞味期限延長の呼びかけも踏まえ、牛乳・乳飲料の大型容器商品について、従来より長い賞味期限を保証できることを確認し