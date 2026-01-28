レアル・マドリードは、今月12日にシャビ・アロンソ前監督の退任を発表した。レヴァークーゼンでは無敗でブンデスリーガとDFBポカールを制するなど抜群の手腕を発揮し、満を持してレアルの新指揮官に迎え入れられたが、就任から約半年でチームを去ることになった。このシャビ・アロンソ氏の退任劇は、彼が選手としてレアルに在籍していた際に指導した経験があるベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督にとってもビッグニュースだっ