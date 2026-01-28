堂安律、小杉啓太の所属するフランクフルトは、今月18日にディノ・トップメラー監督を成績不振により解任し、サテライトチームを指揮しているデニス・シュミット氏を暫定監督に据える一方で新監督探しを急ピッチで進めていた。こうした中、ドイツ紙『Bild』によればスロベニアのNKツェリェを指揮しているアルベルト・リエラ氏がフランクフルトの新監督になることが決定的になっているようだ。現在、フランクフルトのスポーツディレ