ユヴェントスは、25日に行われたセリエA第22節でナポリとの上位対決に臨んだ。今季新加入のカナダ代表FWジョナサン・デイビッドが決勝点を記録して3-0の快勝を収めたが、セルビア代表FWドゥシャン・ヴラホビッチが離脱していることを受けて、新ストライカーの獲得を目指している。ユヴェントスは最初に日本代表MF鎌田大地の同僚であるフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタの獲得に動いたものの、獲得交渉が難航。その代替案と