マイケル・キャリック暫定監督体制でリスタートを切ったマンチェスター・ユナイテッド。就任後すぐの2戦はマンチェスター・シティ、アーセナルとの連戦という厳しいものだったが、なんと連勝してしまい、プレミアリーグには驚きが広がっている。あくまで暫定監督であり、来季は正式な監督を迎えることになっているマンUだが、次期監督もキャリックで良いではないか、という意見も一部では上がっているようだ。それほどインパクトは