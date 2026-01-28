アトレティコ・マドリードは今冬の移籍市場でイングランド代表MFコナー・ギャラガーとイタリア代表FWジャコモ・ラスパドーリを放出。その後釜獲得に向けてウォルバーハンプトンに所属するブラジル代表MFジョアン・ゴメスなどの名前が浮上しているが、交渉は進展していないとみられている。スペイン『AS』によれば、アトレティコは中盤の補強としてアタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンをメインターゲットに設定していると