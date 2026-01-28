ルイ・ヴィトンは、ファレル・ウィリアムスによる2026年秋冬メンズコレクションを発表しました。本コレクションのテーマは「TIMELESS」です。それは未来を誇張するためのコンセプトではなく、すでに動き続けている未来を前提に、長く機能し続ける服とは何かを問い直す試みです。©LOUIS VUITTONファレル・ウィリアムスは、未来的な装いを抽象的なビジョンとしてではなく、「本質的な日常着」として捉え直しています。コレクシ