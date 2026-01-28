27日公示された衆議院選挙の期日前投票が28日始まり、石川県内各所に設けられた投票所で有権者が早速、一票を投じていました。衆議院選挙の期日前投票所は、市役所や町役場、商業施設など、前回2年前と比べて13か所多い県内100か所に順次開設されます。金沢市役所では28日午前8時半から有権者が訪れ、早速、一票を投じていました。今回の衆議院選挙は、解散から投開票まで16日間と期間が短いため、自治体の準備が追い付かず、金沢