羽月は俊足で知られ、昨季は17盗塁をマークしていた（C）産経新聞社キャンプイン直前の広島に激震が走っている。1月27日、広島県警は指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで広島のプロ8年目内野手の羽月隆太郎容疑者を逮捕した。本人は「使った覚えはありません」と容疑を否認しているとされる。【動画】最後は小園が左飛に倒れ、ゲームセット、巨人がCS進出を決めた昨年12月16日に110番通報